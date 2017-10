‘Samen’ is de nieuwe lijst van Groen en sp.a - Van Besien nu officieel kandidaat om burgemeester te worden

Tom Meeuws (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen) gaven deze voormiddag uitleg bij de bondgenootschapslijst ‘Samen’, waarmee ze, met hun beide partijen én onafhankelijke kandidaten, naar de Antwerpse kiezer trekken in 2018. Van Besien trekt die lijst, Tom Meeuws (sp.a) krijgt de derde plaats. Op twee staat politievrouw Jinnih beels, als onafhankelijke. De congressen van de lokale afdelingen moeten komend weekend de samenwerking bekrachtigen.

* Naam: De naam van het bondgenootschap wordt dus ‘Samen’. Groen en sp.a willen onder die naam samen met de progressieve Antwerpenaren naar de kiezer trekken.

* Kopstukken: dat zijn, zoals eerder bekend, Wouter Van Besien, Tom Meeuws, Jinnih Beels. Beels staat ook mee vooraan bij de presentatie van het project.

* Wouter Van Besien: “Samen wordt een positief project. We zijn niet tegen iemand of iets, we zijn voor Antwerpen. We willen een bondgenootschap met de Antwerpenaren die ook zo denken.

* Van Besien: “Ik ben dan ook kandidaat om de nieuwe burgemeester van Antwerpen te zijn. Het is verder ongezien dat we 20% van onze lijst voorzien voor mensen die van buitenaf mee instappen in dit project. Op dit moment kan ik al met veel trots Jinnih Beels voorstellen.”

* Van Besien: “Jinnih werkt nu voor de politie van Mechelen; Dat is de verkeerde stad. Jinnih hoort thuis in Antwerpen.

* Jinnih Beels: “Ik geloof in dit verhaal, ik heb de moeilijke stap gezet om bij de politie weg te gaan. Maar ik geloof erin. Samen kunnen we binnen een jaar de kiezers overtuigen dat we een nieuwe wind doen waaien.

* Tom Meeuws (sp.a): “Als voorzitter van sp.a heb ik een jaar terug de stap gezet naar de politiek. We gaan dat met andere mensen moeten doen. We staan in deze stad stil. Niet alleen in het verkeer, ook in het leven. Samen zal beter werken.”

* Tom Meeuws: “Er komen nog andere namen aan bij de onafhankelijken op deze lijst. Ik ben zot content dat we op deze manier de stad in een andere plooi kunnen leggen.”

* Tom Meeuws: “Wat me verontrust, is dat mensen zeggen dat wij tégen iets zijn. Maar wij zijn voor iets.”

* Vijf speerpunten volgens ‘Samen’: 1. De stad moet een springplank zijn, voor alle Antwerpenaren. In Antwerpen kan je je opwerken. 2. Gezonde lucht. Van Besien: “Onze longen zijn ons te dierbaar. Het begint met de overkapping van de Ring, maar het is meer dan dat. 3. Mobiliteit: Meeuws: “We willen dat mensen terug op hun werk of in de haven geraken. En we willen dat mensen vanuit de districten in de stad geraken. De auto is bij ons niet langer koning.” 4. Veiligheid. Jinnih Beels: Politie moet een cruciale rol spelen, maar we willen de wijkagent weer opwaarderen. Politie moet partnerschappen aangaan, met bijvoorbeeld jongerenverenigingen. 5. Het dagelijks leven in Antwerpen: de toegankelijkheid van jeugdbewegingen, de toegankelijkheid van parken, bruisende wijken waar alles dichtbij is. Publieke dienstverlening, maar ook groen, en parken.

Yasmine Kherbache, Meyrem Almaci en Kathleen Van Brempt krijgen als afsluiter de uitdrukkelijke dank van lijsttrekker Wouter van Besien omdat ze het project Samen steunen.

Volg hier LIVE