Gluren bij BV's: Niels Destadsbader laat zich omringen door meisjes

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Het gaat alweer beter met Roel Vanderstukken, die net een hartingreep achter de rug heeft. Hij bedankt zijn fans voor de vele steun. "Bedankt voor alle steun en lieve berichten", schrijft hij op Instagram.

bedankt voor alle steun en lieve berichten!!! #2dayisagoodday Een bericht gedeeld door Roel Vanderstukken (@roel.vanderstukken) op 13 Okt 2017 om 1:35 PDT



Woensdag was het Wereldmeisjesdag en dat vierde acteur Kürt Rogiers met een foto van zijn dochters Lola en Merlijn in een 'Frozen'-jurk. "Woensdagnamiddag-shizzle", staat bij een kiekje van de twee en de familiehond: Waf.

Woensdagnamiddag-shizzle #dog #princeses #daughter #Frozen ?? #wereldmeisjesdag Een bericht gedeeld door Kurt Rogiers (@kurtrogiers) op 11 Okt 2017 om 5:44 PDT



Ook Niels Destadsbader liet zich voor de gelegenheid omringen met meisjes in de backstage van Belgium's Got Talent: An Lemmens en Laura Tesoro. "Meisjes... ze maken ons zo zot, meneer", staat erbij te lezen.

?? Meisjes... Ze maken ons zo zot, meneer. ?? @anlemmensofficial @lauratesoro #bgt #backstage Een bericht gedeeld door Niels Destadsbader (@niels_destadsbader) op 11 Okt 2017 om 8:07 PDT



Actrice en model Lize Feryn werkt in een wel heel mooie omgeving, genaamd Ibiza. "Er zijn ergere werkplekken", schrijft ze bij de foto.

Er zijn ergere werkplekken. ??????#ibiza #themovie #poollife #ifinity Een bericht gedeeld door Lize Feryn (@lizeferyn) op 10 Okt 2017 om 5:56 PDT



Het is prima nazomerweer, dat weten ook Elodie Ouedraogo en haar zoontje Remus. Zij gingen begin deze week cruisen in De Haan.

?? Een bericht gedeeld door Elodie Ouedraogo (@elodie_ouedraogo) op 8 Okt 2017 om 5:21 PDT



Ooit was Jan Vertonghen een guitige jongen met een voetbal. Nou ja, vandaag ook nog."I've come a long way since this", schrijft hij bij de jeugdfoto.

I've come a long way since this... ?? #97caps #Belgium #throwback Een bericht gedeeld door Jan Vertonghen (@jvertonghen) op 10 Okt 2017 om 3:57 PDT



Dus zo gaat het eraan toe op de set van 'Familie'. Wie goed kijkt ziet dat Arthur, het tv-zoontje van Catherine Kools, gespeeld wordt door een andere acteur.

Cosy • Family #camera #oncamera #vision #television #acting #setlife #vtmfamilie Een bericht gedeeld door Cfk??Millefeuille??Hummingbird (@catherinekools) op 11 Okt 2017 om 3:57 PDT



De zonsonderdag was donderdag heel mooi en deed acteur Kevin Janssens wegdromen.