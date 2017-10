Maria Sharapova blijf na wildcard vlot winnen in China

Maria Sharapova heeft zich vrijdag vlot gekwalificeerd voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin (hard/500.000 dollar).

De Russin, nummer 86 op de ranking, klopte in haar kwartfinale de Zwitserse qualifier Stefanie Voegele (WTA 196) met 6-3 en 6-1. In de halve finales wacht een duel met thuisspeelster Shuai Peng (WTA 25), de titelverdedigster, of de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 94).

Maria Sharapova, 30, kreeg een wildcard van de organisatie van het Tianjin Open. De vijfvoudig grandslamkampioene keerde eind april terug op het circuit na een dopingschorsing van vijftien maanden. Sinds deze week maakt ze opnieuw deel uit van de top 100.