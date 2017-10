Uitgesteld concert Lady Gaga op 22 januari in Sportpaleis

De Amerikaanse popster Lady Gaga komt op maandag 22 januari 2018 naar het Antwerpse Sportpaleis. Dat heeft organisator Live Nation vrijdag bekendgemaakt.

Omwille van ernstige pijnklachten moest Lady Gaga het Europese deel van haar wereldtournee afzeggen. Daarmee verviel ook het optreden van 1 oktober in het Sportpaleis.

Het Europese deel van de Lady Gaga Joanne World Tour is volledig verplaatst naar 2018. In Noord-Amerika wordt de tournee in november en december hervat, aldus Live Nation.

Tickets voor de nieuwe datum zijn vanaf nu te koop. Aangekochte tickets voor de show van 1 oktober blijven geldig. Wie er niet kan bij zijn op 22 januari, krijgt de tickets terugbetaald. Ticketkopers worden persoonlijk gecontacteerd.