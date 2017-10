Marin Cilic is eerste halvefinalist in Shanghai

De Kroaat Marin Cilic (ATP 5) heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in het Chinese Shanghai (hard/5.924.890 dollar).

Het vierde reekshoofd zette in zijn kwartfinale de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 25) opzij met 6-3 en 6-4. Na 1 uur en 21 minuten was de wedstrijd afgelopen.

In de halve eindstrijd neemt Cilic het op tegen de winnaar van de partij tussen het Spaanse topreekshoofd Rafael Nadal (ATP 1) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 9).

Cilic, 29, zit voor het eerst in zijn carrière bij de laatste vier op de Shanghai Rolex Masters. Een kwartfinale in 2012 was zijn beste resultaat tot dusver. Vorig jaar sneuvelde de oud-winnaar van de US Open (in 2014) al in de tweede ronde.