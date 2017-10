Club Brugge maakt 200 tickets van Antwerpfans ongeldig, maar ook uitstekend nieuws voor de Great Old

Nog voor de echte wedstrijd is begonnen, heeft Club Brugge al een ‘strijd’ geleverd met supporters van de Great Old. Aangezien het aantal tickets voor de uitfans steeds beperkt is, doen zij er alles aan om alsnog de wedstrijd te kunnen bijwonen. Ondertussen is aanvaller Oulare weer klaar voor de strijd.

Het bezoekende supportersvak was al een tijdje uitverkocht voor Club Brugge - Antwerp op 22 oktober en dus probeerden een aantal Antwerp-fans om een ticket tussen de blauw-zwarte supporters te bemachtigen. Dat deden ze door zich aan te sluiten bij Club 1891, het online en betalende registratiesysteem voor Club-fans. Alleen wie lid is, kan tickets kopen voor een thuismatch. Verschillende supporters slaagden daar ook in, maar Club rook onraad en ontmaskerde de ‘thuisfans’.

“Van de politie mogen wij maximaal 850 supporters toelaten in het uitvak”, aldus Kirsten Willem, de perschef van Club Brugge. “Dit is een risicomatch en dus valt die ook onder de combiregeling.”

Op sociale media uitten Antwerp-supporters ondertussen hun ongenoegen. Zij vinden het niet kunnen dat The Great Old ‘maar’ 850 tickets krijgt voor de verplaatsing naar Brugge. Zij doen er alles aan om de wedstrijd alsnog bij te wonen en hebben daar ook grof geld voor over. “Na overleg met Antwerp, de brandweer en met de politiediensten werd bevestigd dat uitsupporters niet tussen thuissupporters mogen zitten”, gaat Willem verder. “Uiteindelijk hebben we zo’n 200 tickets ongeldig gemaakt. Het geld van die ­tickets wordt teruggestort aan de kopers ervan.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Oulare weer fit

Antwerp werkte gisteren weer enkel een ochtendtraining af in Wommelgem, waar na het zware labeur van woensdag een ontspannen sessie met hoofdzakelijk de bal op het menu stond. Bölöni startte de training, maar trok later weer naar binnen.

De kern is op Ofosuhene na (verzorging) helemaal wedstrijdklaar voor de komst van Zulte Waregem nu zondag. Limbombe en Yatabare trainden uit voorzorg niet mee. De helemaal herstelde Oulare staat scherper dan na zijn komst afgelopen zomer en mag wellicht aanspraak maken op een selectie. Vandaag en morgen traint de Great Old telkens na de middag.