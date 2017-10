Belg loopt Europese bokstitel mis: entourage werpt de handdoek in titelgevecht

Stéphane Jamoye is er donderdag in het Franse Montpellier niet in geslaagd om zich tot Europees bokskampioen bij de bantamgewichten te kronen. De 28-jarige Luikenaar had geen verhaal tegen titelverdediger Karim Guerfi. De Fransman domineerde van bij de start. In de achtste ronde wierp de entourage van Jamoye de handdoek.