Oud tv-presentator Frank Masmeijer veroordeeld tot 8 jaar voor invoer cocaïne

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de gewezen Nederlandse televisiepresentator Frank Masmeijer (56) veroordeeld tot acht jaar cel, voor zijn aandeel in de invoer van een lading van 457 kg cocaïne in 2014. Masmeijer was niet op zijn proces, maar het beval zijn onmiddellijke aanhouding.

De tv-figuur moet ook een boete van 48.000 euro betalen. Masmeijer stond terecht in een van de omvangrijkste drugszaken van de afgelopen jaren in Antwerpen. Samen met Masmeijer moesten 46 beklaagden zich verantwoorden voor de grootschalige invoer van cocaïne in de Antwerpse haven.

Spilfiguur in de zaak was Peter S.G., de uitbater van een bekend Kaapverdisch restaurant. De bende rond S.G. maakte onder meer gebruik van binnenschippers om grote partijen cocaïne in te voeren via de haven van Antwerpen.

Pallet bananen

S.G., een Portugese Antwerpenaar die in 2012 al veroordeeld werd tot 24 maanden cel voor een cocaïne-uithaling in de haven, kreeg nu tien jaar cel . Hij bemiddelde bij uithalingen of voerde ze zelf uit en werd veelvuldig gecontacteerd door drugsbendes.

Frank Masmeijer, die in de jaren 80 en 90 onder meer de Holidayshow en Dinges presenteerde op de Nederlandse televisie, werd door één van die bendes ingeschakeld om in oktober 2014 467 kilo cocaïne, verstopt in een pallet bananen, te gaan ophalen in de haven. Masmeijer vroeg zijn neef mee, die in de haven werkte. Ze reden met een gehuurde bestelwagen van een fruitbedrijf uit Wijnegem naar de kaai, maar kregen het pallet niet mee.

De bende kon het geknoei van Masmeijer niet waarderen en een dag later werd hij in de Carrettestraat in Merksem het ziekenhuis in gemept. Masmeijer probeerde de ware reden van het pak slaag te verbergen door aangifte te doen van een poging tot carjacking, maar de federale politie hield de bende toen al in de gaten en wist hoe de vork aan de steel zat.