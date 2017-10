Piepklein zeehondje laat handdoek niet meer los nadat het zijn mama verloor

Dit piepklein zeehondje lag drie dagen helemaal alleen op een strand in het noorden van Wales toen het zijn moeder niet meer terugkwam, en werd volledig verzwakt gevonden door de Britse dierenwelzijnsorganisatie RSPCA. De schattige pup was pas tien dagen oud toen het een weesje werd en knuffelt nu voortdurend een handdoek als het in zijn hokje ligt. De RSPCA doopte het zeehondje Jon Snow en hoopt dat het snel wat aansterkt.

De zeehond was erg slaperig en verzwakt toen het werd gevonden op Penrhyn Beach in Noord-Wales en werd in allerijl naar een asiel gebracht. Het onfortuinlijke dier was helemaal uitgehongerd en zou volgens een woordvoerder van de Britse dierenorganisatie zeker zijn gestorven omdat het zichzelf niet kan voeden.

“Het zeehondje werd al enkele dagen in de gaten gehouden”, aldus een woordvoerder. “Toen het duidelijk werd dat zijn moeder niet meer zou terugkeren, werden we gecontacteerd.” Het zeehondje krijgt nu vissoep naar hartenlust en zou binnenkort weer wat moeten bijkomen.

Het zeehondje werd Jon Snow genoemd, naar het personage in de populaire Game of Thrones-reeks en kreeg bij zijn aankomst in het asiel een handdoek om weer warm te krijgen. Het diertje is intussen zo verknocht aan het stuk stof dat zijn verzorgers ervoor zorgen dat er telkens een in zijn hok ligt.

Het asiel en de RSPCA zijn ervan overtuigd dat het zeehondje er snel weer bovenop zal komen en hebben goede hoop dat het schattige dier weer in het wild kan worden losgelaten. Al zal dat nog minstens vijf maanden duren.