Bijzonder onrustwekkend: vier leerlingen op de dertig verlaten het middelbaar zonder getuigschrift

Liefst 13% van alle leerlingen in de provincie Antwerpen die na het schooljaar 2014-2015 de school verlieten, hadden geen diploma. Om dat cijfer aanschouwelijk te maken: in een klas van dertig leerlingen zijn er vier die hun getuigschrift middelbaar niet krijgen en die dus bijzonder weinig kans zullen maken op de arbeidsmarkt. Het is om diverse redenen een bijzonder onrustwekkend cijfer. En het is een probleem dat met de hoogste prioriteit moet worden aangepakt.

Uit een onderzoek van de provincie Antwerpen blijkt dat de schooluitval niet is terug te brengen tot een bepaalde studierichting. Het is ook niet uitsluitend een probleem van jongeren van buitenlandse origine en het beperkt zich evenmin tot de steden. Overal in de provincie gooien jongeren om de meest uiteenlopende redenen de handdoek in de ring.

Dat is in de eerste plaats heel erg voor henzelf. Die jongeren maken minder kans op werk en meer kans op gezondheidsproblemen als ze ouder worden. Ze lopen bovendien een groter risico om in financiële moeilijkheden te geraken en zelfs om met het gerecht in aanraking te komen. Ze beginnen aan hun volwassen leven met een achterstand die ze nog heel moeilijk kunnen inhalen.

De gevolgen van de grote schooluitval zijn ook nefast voor de regio. De provincie Antwerpen kampt nu al met een grote mismatch op de arbeidsmarkt. De bedrijven smeken om geschoold personeel terwijl de cijfers van de jeugdwerkloosheid de pan uit swingen. Als het onderwijs jongeren zonder diploma blijft afleveren, wordt het onevenwicht alleen maar groter. De maatschappelijke en economische kosten worden in het gunstigste geval nu al geschat op 264 miljoen euro.

De provincie Antwerpen komt nu met een actieplan. Dat focust vooral op de scholen en de lokale besturen en is geïnspireerd door een Nederlandse aanpak waarmee mooie resultaten werden bereikt. De provincie gebruikt daarvoor de middelen die de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt in het kader van de conceptnota Samen tegen schooluitval. In 2015 pakten de Vlaamse ministers van Onderwijs, Welzijn en Werk uit met een gezamenlijk plan. Dat bevat een reeks waardevolle initiatieven, maar het plan kwam rijkelijk laat, en om echt resultaat te boeken, kan er maar best wat meer kracht worden gezet op het beleid.

In de eerste plaats voor de jongeren zelf. We ontnemen een grote groep mensen de kans op een gelukkig en evenwichtig leven.

In de tweede plaats voor deze hele samenleving. Als het motto van de huidige regeringen ‘jobs, jobs, jobs’ is, waarom zetten ze dan niet meer in op deze problematiek? Wat voor zin heeft het om in het wilde weg banen te creëren en intussen mensen zonder opleiding de arbeidsmarkt op te sturen die deze banen niet kunnen invullen?