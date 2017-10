Hummusbar Hümm opent op Het Zuid: “Groenten spelen hier de hoofdrol”

Antwerpen - In de Antwerpse Kronenburgstraat opent zondag het gloednieuwe Hümm: House of Hummus. Er staan tien soorten hummus – een gerecht op basis van kikkererwten – en heel wat andere maaltijden op de menukaart. Maar u kunt er ook terecht voor een lokaal gebrouwen drankje.

Als chef werkte Frederik ­Vercammen al in Brussel en op verschillende plekken over de wereld. Na een job in Australië ging hij op vakantie naar Cambodja, waar hij zijn vriendin en hobbykok Frances Van Assche leerde kennen. Een tijdje later besliste hij hier een zaak te openen. Frances stapt mee in het Hümm-verhaal, maar behoudt haar voltijds job in het onderwijs, terwijl Frederik de zaak runt.

“We zijn grote hummusfans en het is voor ons een manier om alle keukens van de wereld te verenigen.”, zegt hij. “We hebben tien verschillende smaken en op basis daarvan hebben we ook zeven flatbreads ontworpen, waar bovenop de hummus als een volwaardig gerecht ligt. Dat kan Aziatisch, Frans, mediterraan of zelfs Vlaams zijn. Alles is huisgemaakt en we kiezen bewust om te focussen op één kwalitatief basisproduct. Voor de hummus starten we telkens vanuit gedroogde kikkererwten en we gaan altijd op zoek naar de beste ingrediënten. Zelf eten we weinig vlees en meer dan de helft van onze gerechten is vegetarisch. Groenten spelen de hoofdrol.”

Op de menukaart vindt u bijvoorbeeld een Aziatisch getint flatbread met hummus, avocado, gamba’s in een korst van geroosterde cashewnoten en mangocoulis. Of de zoete hummus van rode biet met geitenkaas, hazelnoten, pistachenoten, wilde wortelen, balsamicoazijn en honing.

“We zetten ook in op de dranken. Voor onze bieren werken we uitsluitend met micro­brouwerijen, we serveren enkel natuurwijnen en de siropen voor onze iced tea komen van de Antwerpse siroperie Seniow”, zegt Frederik.

Voor de inrichting werkte het koppel samen met plantenwinkel The Plant Corner en het lokale Furnified, dat met Belgische en Nederlandse (meubel)ontwerpers werkt in kleine, ambachtelijke ateliers.

Opening 15 oktober: 10 tot 18u. Nadien van woensdag t.e.m. zondag tussen 9u en 18u30. Kronenburgstraat 90, 2000 Antwerpen.

Facebook: hummantwerp.