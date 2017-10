Hoboken - Van kruidenierswinkel in 1906 tot omvangrijke speelgoedwinkel. Met De Vos verdwijnt er een stukje Hobokense eigenheid. Voor de uitverkoop is het over de koppen lopen.

Speel- en Babyland De Vos op de Antwerpsesteenweg is een begrip in Hoboken, maar eind dit jaar zit het erop. De ietwat oubollige winkel kon niet langer volgen met de technische ontwikkelingen in de sector. ...