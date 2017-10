Jaques en Vanhoucke stranden in achtste finales dubbelspel Dutch Open badminton

Lise Jaques en Flore Vandenhoucke (BWF-147) zijn er donderdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel op het Dutch Open badminton in Almere. In de tweede ronde verloor de Belgische tandem van het Britse duo Lauren Smith en Sarah Walker (BWF-26).

Jaques en Vandenhoucke boden tegen de als vijfde geplaatste Britten wel knap weerwerk. Na 52 minuten moesten ze dan toch het onderspit delven. De setstanden waren 22-20, 19-21 en 21-13.

Er zijn geen Belgen meer actief op het Dutch Open. Woensdag werd Belgisch kampioene Lianne Tan (BWF-125) meteen uitgeschakeld. Donderdag overleefde Maxime Moreels de tweede ronde niet in het mannenenkelspel. Freek Golinski en Lise Jaques moesten in het gemengd dubbel na de eerste ronde dan weer naar huis. Golinski sneuvelde aan de zijde van Matijs Dierickx (BWF-43) ook in de eerste ronde van het dubbelspel voor mannen.