Antwerpen - Het Antwerpse herenlabel Haze & Finn opent aan de Lombardenvest een eerste eigen filiaal. De shop moet dienen als showroom voor de volledige collectie. “En we willen aantonen dat Belgische mode ook betaalbaar kan zijn.”

Het verhaal van Haze & Finn begint in 2014. Drie investeerders zien in Antwerpenaar Diederik Dirckx de ideale partner om een nieuw kledinglabel voor mannen uit te rollen in de Benelux. Ze willen hiermee ...