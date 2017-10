Fietsstroken op omleiding

Kasterlee - In de Molenstraat in Lichtaart en Kaliebaan in Tielen (Kasterlee) zijn arbeiders voorbije nacht gestart met het aanbrengen van fietssuggestiestroken.

De werkzaamheden vinden ‘s avonds en ‘s nachts plaats om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. De aanleg duurt maximaal twee nachten. De stroken verschijnen in de twee straten die momenteel veel extra verkeer moeten verwerken door de werkzaamheden op de Tielensteenweg. “We hebben gekozen voor een markering met symbolen in plaats van volle gekleurde stroken, omdat dit het snelst kan worden uitgevoerd. Het symbool van een fietser wordt afgewisseld met een symbool van een pijl”, luidt het bij de gemeente Kasterlee.

De Tielensteenweg tussen Tielen en Lichtaart is nog tot 1 maart 2018 afgesloten voor het verkeer voor de aanleg van rioleringen en het verbreden van het fietspad. De oppositiepartijen N-VA en Groen hebben de voorbije weken meermaals kritiek geuit op de onveilige toestand van de omleiding langs de Molenstraat en Kaliebaan, vlakbij de sportterreinen in Lichtaart. Op het traject geldt ook een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.