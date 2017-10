Hevige stank teistert Liefkenshoektunnel: al drie weken “lijkgeur”

Kallo / Antwerpen - Tot aan de Liefkenshoektunnel hangt een vieze geur van enkele bedrijven in de Waaslandhaven. Mestverwerker Fertikal is de mogelijke dader, maar die ontkent noch bevestigt.

“Een rottende lijkgeur”, beschrijft een buurtbewoner het. Hij komt dagelijks langs de Liefkenshoektunnel en is er elke keer niet goed van. De voorbije drie weken zou het nog erger zijn geworden. “Ik zet mijn airco sowieso af zodat er geen geur de auto binnen kan, maar aan de tolloketten moet je je raam open doen en dan blijft de stank lang hangen. Het is geen gewone stank, maar een heel intense. Ik vraag me af of dat wel gezond is. Voor de mensen die er de tolkotjes bemannen moet het pas erg zijn.”

Het slechte luchtje zou afkomstig zijn van de Waaslandhaven. De gemeente Beveren verzamelt de klachten om de hinder goed in kaart te brengen. “We volgen het nauwgezet op”, vertelt Marc Stoop, medewerker van de Beverse milieudienst. “Een groot aantal klachten over de geur komt uit de regio rond de haven. Gelukkig is de lucht niet schadelijk voor de gezondheid, maar het is zeker niet aangenaam.”

Mest

“Als het gaat om de typische mestgeur is die meestal afkomstig van twee bedrijven”, gaat Stoop verder. “Dat zijn Op de Beeck en Fertikal, twee bedrijven die in meststoffen doen. Ze liggen allebei op de Molenweg in de Waaslandhaven. Vanuit de Vlaamse overheid zijn al enkele controles uitgevoerd en problemen vastgesteld. Maar beide bedrijven nemen de opmerkingen ter harte en deden al inspanningen om de hinder te beperken. Ze plaatsten bijvoorbeeld gaswasinstallaties. Dat zijn zuiveringssystemen die de lucht wegzuigen en filteren.”

Stoop ziet vooral één verantwoordelijke. “Van Op de Beeck verwacht ik niet zo veel problemen momenteel. Fertikal daarentegen is aan het verbouwen, waardoor de fabriek iets meer openligt. De geur komt waarschijnlijk van daar.”

Fertikal bevestigt noch ontkent. “Ik kan vijf of zes bedrijven in de buurt opnoemen die geurhinder kunnen veroorzaken”, zegt Geert Brosens van Fertikal. “Het is dus eerder een collectief probleem. Je kan niet zomaar de vinger leggen op een schuldige. In het verleden hadden we bij bouwwerken wel geurhinder, dat ga ik niet ontkennen. Maar we doen er net alles aan om dat tot een minimum te beperken. We passen de nieuwste technieken om de geur te verminderen toe.”