1,4 miljoen euro voor Antwerpse BSO, BUSO en TSO

Antwerpen -

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) investeert 5 miljoen euro extra werkingsmiddelen in beroeps- en technische scholen. De middelen zijn bedoeld voor didactisch materiaal. Het gaat om grotere investeringen in het machinepark of de keukeninfrastructuur van STEM-scholen, zoals zaag- of freesmachines, labo-infrastructuur, fornuizen, een hefbrug...