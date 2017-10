Acteur Marc Van Eeghem zet chemo stop

Marc Van Eeghem (57) verkondigde gisteren in De Madammen op Radio 2 het slechte nieuws dat de chemotherapie niet meer aanslaat bij hem. De acteur, momenteel te zien in Tytgat Chocolat, vecht al zeven jaar tegen prostaatkanker.

“Ik zou mijn gezondheid graag weer op orde hebben. Want het is spannend, op dit moment. Ik ben gestopt met chemo, omdat die niet meer aansloeg. Nu probeer ik mijn lichaam zo weerbaar mogelijk te maken om de kanker te overwinnen.” Dat vertelde Marc Van Eeghem (57) aan Anja Daems in het Radio 2-programma De Madammen. De acteur van onder meer De Parelvissers, Windkracht 10 en Tytgat Chocolat vecht al zeven jaar tegen prostaatkanker.

Van Eeghem volgt momenteel “een therapie die niet door de klassieke geneeskunde wordt erkend”. “Ik leef sowieso anders nu. Ook omdat ik fysiek anders moet denken en handelen. Maar het einde, dat schrikt me niet af. Al zou ik toch nog graag enkele jaren op deze aardbol rondlopen, het is hier best plezant. Ik vind het zo lastig voor bijvoorbeeld mijn kinderen. Het klinkt misschien pretentieus, maar er zijn mensen die me gaan missen dan.”

Waardig sterven

Van Eeghem maakte het zelf mee met zijn vader, meer dan veertig jaar geleden. “Het was zielig om te zien hoe die man aftakelde. Mijn moeder heeft ons altijd weggehouden van dat ziektebeeld, maar op het einde werden we toch samengeroepen. Dan zie je een verschrompeld wezen liggen dat kapotgaat van de pijn en denk je: zo wil ik er niet aan gaan. Ik wil waardig sterven. Als het niet meer gaat, geef me dan een spuitje. Maar nu ben ik nog combattief genoeg. We zien wel.”