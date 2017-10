De prijzen die Ikea vraagt voor zonnepanelen zijn redelijk scherp, maar zeker niet spectaculair laag, zo zeggen experten. “En het kan nog goedkoper”, zegt een concurrent uit de provincie.

In vijf andere landen doet de Zweedse gigant het al langer, bij ons pas sinds gisteren: zonnepanelen verkopen. Het is eens wat anders dan thuis in elkaar te knutselen meubelen. Voorlopig kunt u de panelen ...