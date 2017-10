Antwerpen - Van oktober tot aan de opening van museum DIVA in mei zal u niet naast diamanten kunnen kijken. Van koekjes en pralines tot exposities: alles staat in het teken van de campagne ‘In Antwerp We Speak Diamond’.

De slogan is duidelijk: ‘Wij’ spreken diamant. De campagne, gericht op Antwerpenaars, telt via tal van evenementen af naar de opening van het DIVA-museum in mei.

“We mogen fier zijn op de titel Diamond ...