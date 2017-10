Tot vier jaar cel voor cannabishandel, 214.000 euro verbeurdverklaard

Borgerhout / Deurne - De correctionele rechtbank heeft Ergyun S. (45) uit het Nederlandse Bergen-op-Zoom en Younes E.J. (41) uit Borgerhout veroordeeld tot vier jaar cel en veertig maanden, waarvan de helft effectief, voor een cannabisplantage in Deurne. De laatste kocht ook cannabis in Nederland die hij verder verkocht in België. De rechtbank verklaarde een illegaal drugsvermogen van zowat 214.000 euro verbeurd.

Na een melding over een cannabisgeur trof de politie op 22 juli 2014 een plantage aan in een woning aan de Vosstraat in Deurne. Op de bovenverdieping waren twee kweekruimtes ingericht, waarin 195 en 143 cannabisplanten stonden. Bij de huiszoeking werd niemand aangetroffen, maar er was wel een sms-alarm aangebracht in de woonkamer en op de gang.

Een telefonie-onderzoek op het oproepnummer leidde naar Ergyun S. Verder onderzoek bracht ook Younes E.J. in beeld, die begin 2015 op de luchthaven van Charleroi gearresteerd werd, toen hij met 30 biljetten van 50 euro naar Tanger wilde reizen.

17.850 euro cash

Younes E.J. gaf toe dat hij gedurende vier maanden de cannabisplanten verzorgd had. Na de zomer was hij ook iedere maand naar Nederland getrokken om twee kilo cannabis te kopen, die hij verder verkocht in ons land. Met het geld dat hij daarmee verdiende, kocht hij dure merkkledij. Bij een huiszoeking in zijn ouderlijke woning werd 17.850 euro cash aangetroffen, verstopt in een schoenkast en in de kleerkast van zijn zus.

Younes E.J. had een deel van de drugs bij Farihe B. (41) verstopt. De politie trof onder het bed in zijn kinderkamer vier kilo cannabis in plastic zakken aan. Hij werd veroordeeld tot twaalf maanden cel. Anoir E.Q. (36), die Younes E.J. bij zijn drugshandel geholpen had, kreeg een werkstraf van 120 uur. De opbrengst van de plantage en de cannabishandel werd verbeurdverklaard.