OPROEP. Miserie alom in en rond Antwerpen: ”Ik zag ineens witte lijm of zoiets”

“Drie uur van Antwerpen Zuid naar Ekeren”, “1u15 van Schoten naar Antwerpen”,… Het zijn maar twee getuigenissen van chauffeurs die donderdag in de file stonden op de Antwerpse Ring. Was u ook slachtoffer van misschien wel de ergste namiddag- en avondspits van het jaar?

De Antwerpse Ring kleurde donderdag eerst helemaal wit, erna werd ze knalrood (op de verkeerskaarten). Na een botsing verloor een vrachtwagen er rond 14 uur zijn lading, waardoor ter hoogte van Borgerhout een wit goedje over de hele breedte van de rijweg uitliep.

Foto: BFM

“Ik hoorde ineens een hard gerem”, zegt een medewerker van een nabijgelegen werf bij atv. “Ik zag hier ineens allemaal witte lijm. Ik heb tegen de mensen gezegd dat ze moesten wachten, want als ze er zouden doorrijden, zou dat voor eeuwig aan hun auto plakken.”

De Ring was meer dan twee uur volledig afgesloten richting Gent, de verkeersellende was enorm. “Het is aangeraden om je vertrek nog wat uit te stellen”, klonk het bij het verkeerscentrum. Maar de mensen die al in de file stonden, waren eraan voor de moeite.

