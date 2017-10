Jean Lux tovert speelgoed om tot originele lampen

Herselt -

Plastic dinosaurussen, water­pistooltjes en speelgoedtelefoons upcyclen tot lampen. Klinkt dat een beetje vreemd? Stap dan even ­binnen in de wereld van Jean Lux. Met zijn creaties tovert Pierre ­Chevron (36) uit Blauberg (Herselt) zo een glimlach op je gezicht. “Mijn lampen roepen vaak herinneringen op aan iemands jeugd. Dat alleen al maakt me gelukkig.”