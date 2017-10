Binnen kijken in een huis met een houten schil

Geel - Buiten valt onmiddellijk de ­houten bekleding op. Ook binnen werd gekozen voor ­natuurlijke materialen en een strakke ­vormgeving. Het uitzicht in de vier windrichtingen is ­fenomenaal. Welkom in de ­woning van tuinarchitect Kim Mondelaers, zijn partner ­Dorien ­Geypens en zijn ­kinderen Hanne en Lucas in Geel.

“Of dit mijn droomhuis is?” Kim Mondelaers (34) proeft het woord en denkt even na. “Ik ben er best tevreden over, ik woon hier graag.” Even later, na een uitgebreide rondleiding, lijkt het alsof hij ook ...