Deze mannen verrichten wonderen met antieke radiatoren

Laakdal -

Antieke, gietijzeren radiatoren uit de 19de en begin 20ste eeuw opsporen in de VS of Europa, weer restaureren en een tweede leven geven in huizen, hotels of kastelen. Dat is wat Gunther Mellebeek met zijn bedrijf Classic Comfort doet. “Onze radiatoren dragen allemaal een stukje geschiedenis in zich”, zegt hij. “En ze zijn zelfs nog beter van kwaliteit dan de moderne exemplaren.”