Man daagt eigenaar van Lamborghini uit door meermaals over zijn wagen te lopen, maar daar heeft hij snel spijt van

Deze man zal in het vervolg twee keer nadenken vooraleer hij een bestuurder van een Lamborghini uitdaagt. In de straten van San Francisco liet hij zich opmerken door meermaals over de rode sportwagen te lopen. Bij een tweede keer liep zijn stunt echter verkeerd af.

De Lamborghini Aventador Superveloce, een wagen dat ruim 350.000 euro waard is, stond geparkeerd op de tramsporen toen het tafereel plaatsvond. De bestuurder van de sportwagen was reeds uit de sportwagen gestapt nog voordat de man een eerste keer over de Lamborghini liep. Even hield hij zijn hart vast toen de voorruit van de sportwagen het wel erg zwaar te verduren kreeg door het gewicht van de man, maar gelukkig bleek er op het eerste gezicht geen sprake van schade.

Pas toen de man met zijn rugzak een tweede maal op de wagen liep, kreeg de bestuurder hem te pakken. Hij nam de kerel stevig vast, duwde hem op de grond en dreigde ermee hem te slaan. Ondertussen probeerden enkele ooggetuigen de bestuurder van de Lamborghini te kalmeren. “Rijd gewoon weg, je hebt toch een snelle wagen”, kreeg hij te horen. Nadat de man schijnbaar bewusteloos op de grond bleef liggen, besloot de bestuurder om ervandoor te gaan.

Aangezien de aanleiding voor het stuntwerk van de man vooralsnog onduidelijk is, zijn sommige kritische kijkers ervan overtuigd dat het om opgezet spel gaat. Sinds maandag staan de beelden op Instagram, waar ze inmiddels al tienduizenden keren zijn bekeken.