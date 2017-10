Harvey Weinstein lijkt zich van geen kwaad bewust: “Iedereen maakt fouten, ik ben de good guy”

Harvey Weinstein, de gevallen Hollywood-topproducer, is zich van weinig kwaad bewust. Meer dan dertig gerenommeerde actrices beschuldigen hem van seksueel misbruik, maar de man minimaliseert: “Iedereen maakt fouten en verdient een tweede kans.”

Het ging er woensdag vrij hallucinant aan toe in Los Angeles. Met een haast absurd hoogtepunt ’s avonds. Toen kwam Harvey Weinstein het huis van zijn dochter Lily buiten, waar een groep journalisten en fotografen hem opwachtten.

Net voor hij wegreed riep Weinstein nog naar de journalisten: “Ik was altijd royaal tegen jullie.” Foto: Photo News

Eerst riep hij een paar keer dat ze hem niet mochten volgen. Toen een reporter vroeg hoe het met hem ging, antwoordde Weinstein: “Weet je, we maken allemaal fouten...ik hoop op een tweede kans.”

Dan kwam weer het verzoek hem niet te volgen. Wanneer een andere reporter opmerkte dat het blijkbaar goed ging met Harvey, antwoordde hij: “Nee, het gaat niet goed. Ik moet hulp zoeken.”

Good guy

Vervolgens stapte Weinstein in zijn SUV maar draaide zich nog eenmaal om. “Ik ben altijd loyaal geweest tegen jullie”, zei hij. “Niet zoals…” (het geluid wordt weggepiept maar het is duidelijk dat Weinstein het heeft over actrices) “...die jullie als...” (weer zijn woorden weggepiept) “…behandelen. Ik ben de good guy.”

De producer was gekleed in een zwart T-shirt, een zwarte slobberbroek en zwarte turnpantoffels. Allicht heeft hij niet veel kleren hangen bij zijn dochter Lily, want daar was Weinstein de hele dag geweest.

Die dag met zijn dochter verliep heel tumultueus. Reporters buiten aan het hek hoorden de twee tot daar ruziemaken. Op een bepaald moment zou Lily geroepen hebben: “Je maakt het alleen maar erger.”

(Lees verder onder de video)

Zelfmoordplannen

Kort daarna stormde Weinstein naar buiten en trachtte hij een passerende auto te laten stoppen. Ondertussen deed zijn dochter een noodoproep naar het alarmnummer. Ze was bang dat haar vader zelfmoord zou plegen. Iets later arriveerde de politie van Los Angeles om een kijkje te nemen.

Twee middelvingers

Tegen dan was Harvey al vertrokken naar het kantoor van zijn raadsvrouw Patty Glaser, samen met een team van haar advocaten. Toen hij op het kantoor van Glaser aankwam, stak Weinstein zijn twee middelvingers op naar mensen die hem te lang aanstaarden.

’s Avonds vertrok Weinstein met zijn privéjet. Allicht naar de fameuze ontwenningskliniek The Meadows in Arizona. Ook Tiger Woods trok daarheen om van zijn seksverslaving af te geraken. Geen goedkope kliniek: 35.000 euro voor een behandeling van een maand.