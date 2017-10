GETEST. De makkelijkste manier om een butternut te snijden

Middenin het pompoenseizoen komt een hack om een butternut - lees: de flesvormige pompoen - snel te snijden als geroepen, maar werkt het stappenplan dat op de Amerikaanse site The Huffington Post wordt voorgesteld ook echt? Wij deden de test.

Het klinkt simpel: prik met een vork gaatjes in de schil van de pompoen, zodat de vrucht straks stoom kan afblazen in de microgolfoven. Snijd nu het hoedje en de onderkant van de pompoen, schuif op een bord en laat drie tot vijf minuten opwarmen in de microgolfoven. Laat de pompoen daarna even afkoelen, schil met een dunschiller, snijd doormidden in de lengte, verwijder de pitten, snijd in stukjes en klaar.

Voor de microgolfoven Foto: vwh

Met het stappenplan bij de hand en nul ervaring in butternuts snijden, ga ik aan de slag. De gaatjes prikken en boven- en onderkant afsnijden gaan vlot. Ik stel de microgolfoven in op vier minuten en merk dat de pompoen nadien heel zacht, maar ook heel heet is. Verbrande vinger: check. “Het schillen gaat inderdaad veel vlotter. Ook blokjes snijden is makkelijker”, zegt specialiste ter zake la mama die popelt om aan de pompoensoep te beginnen. Getest en goedgekeurd dus, al doen echte keukenprinsessen er wellicht geen twintig minuten over zoals ik.