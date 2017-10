Twintiger drie dagen na gewelddadige overval in Kruidtuin opgepakt

Mechelen - De politie heeft woensdag in de Mechelse Bruul de 20-jarige dader van een gewelddadige overval opgepakt. Afgelopen zondag had hij in de Kruidtuin een 18-jarige Mechelaar beroofd van zijn gsm. Het slachtoffer kreeg ook enkele rake klappen.

De jongeman was zondag omstreeks 14.15u met geweld aangepakt door de verdachte. Hij werd ook tegen de grond geduwd, waarna de onbekende man er met zijn gsm vandoor ging. Na doorgedreven onderzoek, onder meer van camerabeelden, kreeg de politie Mechelen-Willebroek al snel een verdachte in beeld. Hij werd ook gelinkt aan de diefstal van drie plooifietsen in de Guldenstraat.

Woensdagvoormiddag omstreeks 11.15u heeft de politie de verdachte opgepakt. Het gaat om een 20-jarige man die afkomstig is uit Brussel. Hij is overgedragen aan het parket. De onderzoeksrechter heeft beslist om hem aan te houden.