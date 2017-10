Geen winnaar in Westerlo - Beerschot Wilrijk, spanning troef in 1B

Westerlo en Beerschot Wilrijk hebben de punten gedeeld op speeldag 11 van de Proximus League. Het bleef 0-0. Met nog drie speeldagen te gaan in de eerste periode is de spanning te snijden: OH Leuven (22 punten) staat aan de leiding, Beerschot Wilrijk heeft even veel punten maar een minder doelsaldo en Cercle Brugge volgt op drie punten. Ook Roeselare – op 5 punten van de leider – maakt nog een kans op de eerste periodetitel. Volgend weekend staat Beerschot Wilrijk - OH Leuven op het programma.

Beerschot Wilrijk eiste de het leer op aan het begin van de werdstrijd, maar vond amper openingen. De tegenprikken van Westerlo waren niet dreigend genoeg. Bij de thuisploeg ontsnapte Van den Bogaert wel aan een mogelijke uitsluiting. De verdediger haalde de doorgebroken Hoffer neer, maar scheidsrechter Van Damme zag er geen fout in.

De thuisploeg probeerde Beerschot Wilrijk in het begin van de tweede helft bij de keel te grijpen, maar de wedstrijd bleef ook na de rust in de goede bedoelingen hangen. In de slotfase liet Biset de netten nog trillen, maar hij zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Het bleef 0-0.

Met het gelijkspel komt Beerschot Wilrijk naast OH Leuven aan de leiding, al hebben de Leuvenaars wel een beter doelsaldo. Westerlo is nu definitief uitgeschakeld voor de eerste periodetitel.