VIDEO. Orka’s laten niks van walvis over na spectaculaire achtervolging

Zes orka’s namen het op tegen een walvis in de Grote Oceaan. Natuurfotograaf Mike Korostelev kon de beelden vastleggen en is erg onder de indruk.

“Zo’n jacht is erg zeldzaam om te zien. Meestal zien we orka’s jagen op gewone, kleinere visjes. Zelden gaan ze zo’n achtervolging met een walvis aan”, zegt hij. Op de beelden is te zien hoe de orka’s de walvis achtervolgen en er uiteindelijk hun tanden in zetten.

De walvis schreeuwt het vervolgens uit van de pijn terwijl de bloedplas rond het dier alleen maar groter wordt. “Orka’s worden ook vaak killer whales genoemd, al is dat wel vreemd”, zegt Korostelev. “Ze behoren namelijk niet tot de walvisfamilie, maar wel tot die van de dolfijnen.”