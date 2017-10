WTA Hongkong - Titelverdedigster geeft forfait voor achtste finale

Caroline Wozniacki (WTA 6) zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst van het WTA-toernooi in Hongkong. De Deense gaf donderdag forfait voor haar wedstrijd van de tweede ronde tegen de Australische Lizette Cabrera (WTA 155).

Wozniacki, het derde reekshoofd, sukkelt met pijn aan de linkerelleboog en wil geen risico’s nemen met het oog op de WTA Finals. Die beginnen over tien dagen in Singapore. De pas 19-jarige Cabrera neemt het in de kwartfinales op tegen haar landgenote Daria Gavrilova (WTA 22). Wozniacki volgde met haar forfait het voorbeeld van topreekshoofd Elina Svitolina (WTA 4). De Oekraïense besloot donderdag te passen voor haar tweede ronde tegen de Amerikaanse Nicole Gibbs (WTA 114) omdat ze last heeft van de dij.