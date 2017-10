Tegen 164 kilometer per uur over Houtlaan

Wijnegem / Boechout - Ook politiezone Minos nam woensdag deel aan de flitsmarathon. Er waren controles in Boechout en Wijnegem. 35 bestuurders reden te snel, vier rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Eén van hen raasde zelfs tegen 164 kilometer per uur over de Houtlaan in Wijnegem.

De politie controleerde de snelheid aan de Houtlaan vlakbij de plaats waar onlangs nog twee dodelijke slachtoffers te betreuren vielen. 2.751 auto’s werden gecontroleerd, 29 daarvan reden te snel. Opvallend: de hoogst gemeten snelheden waren 147, 148 en zelfs 164 kilometer per uur. Op de Houtlaan mag maximum negentig kilometer per uur worden gereden.

Vier bestuurders speelden hun rijbewijs kwijt. Alle betrapte automobilisten legden een negatieve ademtest af.

Ook op een niet nader genoemde plaats in Boechout werd gecontroleerd. De snelheid van 221 voertuigen werd er gecontroleerd. Zes voertuigen bleken te snel te rijden. De maximum gemeten snelheid bedroeg 79 kilometer per uur. In de straat in kwestie is vijftig kilometer per uur de maximum toegestane snelheid.

Ook in Boechout werd niemand betrapt die teveel had gedronken. Wel werd er een automobilist betrapt die al twee jaar zonder geldig keuringsbewijs rondtoerde.