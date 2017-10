IN BEELD. Ring richting Gent afgesloten in Deurne: witte ‘verf’ over hele wegdek

Deurne - In Deurne is de Antwerpse Ring in de richting van Gent afgesloten door calciumcarbonaat - wat op witte verf lijkt - op het wegdek. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt richting Gent.

Een vrachtwagen botste iets voor 14 uur op een andere vrachtwagen die kort daarvoor in aanrijding was gekomen met een personenwagen. De tweede aanrijdende vrachtwagen is met een wit goedje geladen dat over de hele breedte van de rijweg uitliep. Er is ook een lang wit spoor tot in Borgerhout door auto’s die langs het ongeval reden. Het goedje liep ook uit naar de oprit van de Ring in Deurne die afgesloten is.

Het leek in eerste instantie op verf maar het gaat om calciumcarbonaat. Een product dat gebruikt wordt om papier wit te maken. De brandweer en de civiele bescherming zijn nu aan het bekijken hoe ze de weg kunnen schoonmaken. Er zijn speciale korrels onderweg en de civiele bescherming stuurt een stoommachine ter plaatse.

De Ring is volledig afgesloten richting Gent, net als de oprit in Deurne. “Dit is zeer uitzonderlijk. Het kan nog lang duren voor de ravage en het wit goedje zijn opgeruimd”, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum dat met aandrang oproept om de Ring te vermijden.

Antwerpse ring #R1 richting Gent volledig VERSPERD in Deurne. Stilstaand verkeer vanaf Kleine Bareel #E19. Ook kijkfile in andere richting! pic.twitter.com/RSeUcrlPRe — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 12 oktober 2017

Antwerpse ring #R1 richting Gent kleurt wit! Door ladingverlies (verf, lijm?) geen doorgang in Deurne. Blijf er weg! Verkeer muurvast! pic.twitter.com/9GW5KZDslP — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 12 oktober 2017