Zo is je huid klaar voor koudere temperaturen

De verwarming die een paar graden hoger staat, koude buitenlucht en droge velletjes…Hallo doffe herfsthuid! Met deze beautytips is je huid helemaal klaar voor het najaar.

Extra stappen in je beautyroutine

Koude, regen en wind zijn dooddoeners voor een stralende huid. Door grote temperatuurverschillen toont je huid sneller dof, dus neem wat extra tijd voor je verzorgingsroutine. Een zachte scrub met kleine korreltjes kan ruwe plekjes tegengaan.

Last van een extra droge huid op je benen of armen? Probeer eens een olie. Deze hydrateert je huid zonder ze vettig te maken. Ook een voedend masker is tijdens de najaarsmaanden meer dan welkom!

Je crème mag best wat dikker

Van dagcrème tot bodylotion, typische herfsthuidjes hebben nood aan extra hydratatie. Crèmes mogen best wat dikker en “vettiger” dan tijdens warme zomermaanden. Probeer er eveneens een goede gewoonte van te maken om iets vaker te smeren. Elke dag een keertje smeren (2 keer bij extra ruwe plekjes) is geen overbodige luxe voor een uitgedroogde huid.

Beter voorkomen dan genezen

We hebben allemaal wel eens zin om onze beautyroutine over te slaan en gewoon in de zetel te ploffen. Toch is voorkomen beter dan genezen! Gevoelige plekjes, zoals je lippen, handen en voeten, verdienen wat meer aandacht tijdens deze tijd van het jaar. Smeer op voorhand, niet wanneer je huid plots droger dan normaal aanvoelt.