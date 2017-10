Boom / Schelle / Niel / Hemiksem / Rumst - Tijdens de flitsmarathon van woensdag heeft de lokale politiezone Rupel 187 automobilisten betrapt die te snel reden.

De politie controleerde op dertien plaatsen in de Rupelstreek de snelheid van het verkeer. In totaal passeerden 7.272 auto’s de snelheidscamera. 187 mensen reden te snel. Dat is 2,6% van de gecontroleerde voertuigen. Twee bestuurders reden zelfs zo snel dat hun rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken.