Aanvaring tussen Rutte en Wilders in Nederlands regeerakkoord: “Vrouw die lelijk wil zijn”

Tijdens een debat over het Nederlandse regeerakkoord hebben VVD-leider Mark Rutte en zijn PVV-rivaal Geert Wilders elkaar een speldenprikje uitgedeeld over vrouwen. Rutte vergeleek Wilders met een vrouw die lelijk wil zijn om niet bemind te worden. Rutte reageerde daarmee op het verwijt van Wilders dat hij niet mocht meedoen aan de onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Nederland.