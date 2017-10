Deze eerste klasjes wonnen onze wedstrijd en mogen naar de Efteling

Ook dit jaar maakte Gazet van Antwerpen de bewaarbijlage Eerste Klasje, waarin zo veel mogelijk eerste leerjaren op de foto werden vastgelegd. Per regio kon iedereen stemmen op zijn favoriete klas en de winnaars mogen op klasuitstap naar pretpark De Efteling. De gelukzakjes werden vandaag bekendgemaakt.

De start van het schooljaar is voor veel kleutertjes een spannende tijd: dan nemen zij de grote stap van de kleuterschool naar het eerste leerjaar. Gazet van Antwerpen heeft er een traditie van gemaakt om dit moment vast te leggen in een gratis bijlage met klasfoto’s per regio.

Iedereen kan stemmen op zijn favoriete klas en de vier klassen met de meeste stemmen per regio mogen op klasuitstap naar de Efteling. De klasjes met het meeste aantal stemmen per leerling op de foto, winnen. Zo maakten ook kleine klasjes een even grote kans.

Ook dit jaar werd er weer massaal gestemd. Bekijk hieronder de foto’s van jullie favoriete klasjes. Namens Gazet van Antwerpen een dikke proficiat en alvast heel veel plezier!

Winnaar Kempen: Gemeentelijke Basisschool De Knipoog in Vorselaar

26 leerlingen en juf Nele en co-teacher Lore

Foto: RR

Winnaar Metropool: School de Merode, klas Oranje 1 in Berchem

6 leerlingen en juf Caroline

Foto: RR

Winnaar Mechelen: School De Vlinder, klas De Rode Vlinders in Mechelen

Foto: RR

6 leerlingen en juf Dorien

Winnaar Waas: BSBO Klim op, klas Hertjes in Lokeren

6 leerlingen en juf Griet

. .