De ultieme droomjob? Restaurant is op zoek naar professionele pizzaproever

Ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste en ben je een grote fan van pizza? Dan vind je in de Engelse stad Bath misschien je droomjob. Het restaurant Bath Pizza Company heeft namelijk net een vacature online gegooid voor professionele pizzaproever.

Het restaurant is op zoek naar iemand die het nieuwe menu wil proeven en beoordelen. Belangrijk is om voldoende te weten over verschillende smaken en goede feedback te kunnen geven aan de chef. Een passie voor pizza mag uiteraard niet ontbreken.

Het gaat om een deeltijds baantje van twee uur per week. Het is dus niet echt aan te raden om je echte job op te geven, maar het is wel ideaal voor wie gratis pizza en een financieel extraatje wil.

Twijfel je nog of je daarvoor de afstand naar Bath wil afleggen? Ook daar heeft Bath Pizza Co. een oplossing voor. Voor de geschikte kandidaat willen ze namelijk alle reiskosten betalen. Ongeacht van waar je afkomstig bent.

Wie helemaal overtuigd is, kan hierzijn of haar kandidatuur indienen.