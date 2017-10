Criminelen willen opdrachtgever Crown Plaza-moord bevrijden uit gevangenis

De grootschalige politieactie waarbij woensdag een man werd doodgeschoten door de politie in het Nederlandse Roosteren, was het gevolg van een ontsnappingspoging uit de gevangenis in Roermond. De gevangene die de criminelen wilden helpen ontsnappen zou Benaouf A. zijn, de opdrachtgever voor de moord aan het Crown Plaza-hotel in Antwerpen.

Volgens de Nederlandse politie wilden de criminelen uit de Amsterdamse onderwereld een helikopter kapen om daarmee vermoedelijk Benaouf A. te bevrijden uit de gevangenis in Roermond.

Een arrestatieteam schoot na een wilde achtervolging in het Nederlandse Roosteren, net over de grens met Maaseik, rond half drie een verdachte dood. Drie andere verdachten zijn opgepakt, aldus de politie tijdens een persconferentie in Amsterdam.

Naast de drie aangehouden verdachten zoekt de politie nog een aantal anderen die bij de zaak betrokken zijn. Het gaat om mensen die bij politie en justitie bekend zijn vanwege hun relatie met de Amsterdamse onderwereld. Het onderzoek is nog in volle gang.

Moord Crown Plaza

Benaouf A. zit momenteel vast voor betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdams-Marokkaanse crimineel Najib Bouhbouh, aan het Crown Plaza-hotel in Antwerpen in oktober 2012. A. werd in december 2014 al tot tien jaar cel veroordeeld voor de moord op Bouhbouh. Hij ging in beroep omdat hij naar eigen zeggen zijn naam wilde zuiveren. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij uiteindelijk twaalf jaar de cel in moest.

Sander Janssen, advocaat van Benaouf A., kan de ontsnappingspoging niet bevestigen. “Van politie en justitie heb ik niets over het beweerde ontsnappingsplan gehoord. Dat hoeft ook niet, want als anderen hem uit de gevangenis willen halen, doet mijnheer zelf niets strafbaars.”