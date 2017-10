Deze man vrolijkt wachttijd in luchthaven op met hilarisch optreden

Er is niks zo erg als een vliegtuig dat vertraging heeft. Het overkwam heel wat passagiers op de luchthaven van New Orleans International Airport op dinsdag. Maar ze hadden wel geluk: een van de wachtenden besloot een showtje te geven, en dat werd door iedereen gesmaakt.

Alleen maar blije gezichten aan gate B7. En het was niet omdat de passagiers blij waren omdat ze op reis vertrokken, want hun vliegtuig had een vertraging van maar liefst drie uur. Nee, de brede glimlach en het applaus waren voor een onbekende man die de dag heel wat leuker maakte voor al die wachtende passagiers.

Het begon allemaal als een grap: de personeelsleden van Southwest Airlines hadden gezegd dat iedereen die nog vragen had over de vertraging een liedje moest zingen. En één man heeft dat dus ook daadwerkelijk gedaan. Met zijn versie van ‘No Diggity’ veroverde hij alle harten van de mensen aan gate B7 en daarbuiten.