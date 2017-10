‘Witte Weduwe van IS’ en 12-jarige zoon gedood na Amerikaanse drone-aanval

De Britse jihadiste Sally Jones (50), die in 2013 met haar zoon naar Syrië reisde, is om het leven gekomen tijdens een drone-aanval van het Amerikaanse leger. Ook haar twaalfjarige zoon is naar verluidt overleden tijdens de aanval, al spreken verschillende bronnen elkaar daarover tegen.

Jones, ook wel gekend als de ‘Witte Weduwe’, werd lange tijd beschouwd als de meestgezochte vrouw van Groot-Brittannië. In Syrië rekruteerde ze krijgers voor de terreurbeweging Islamitische Staat.

Volgens bronnen binnen de Britse regering zou de vrouw nu om het leven zijn gekomen tijdens een aanval met een Predator-drone van het Amerikaanse leger. Jones zou samen met haar zoon JoJo onderweg geweest zijn naar Mayadin, een nederzetting aan de Syrisch-Iraakse grens.

“Ze werd getroffen tijdens een ontsnappingspoging uit de Syrische stad Raqqa”, klinkt het bij een gezaghebbende Britse bron. Al wou het Pentagon het overlijden van de vrouw niet officieel bevestigen. De drone zou door een soldaat vanop afstand zijn aangestuurd in de Verenigde Staten. Het is niet geweten of de vrouw en haar zoon zich in een voertuig of een gebouw bevonden tijdens de aanval.

Sally Jones reisde in 2013 met haar zoon JoJo naar Syrië. Foto: ISOPIX

Punker

De zoektocht naar Jones werd door het Pentagon al een tijdlang als hoge prioriteit beschouwd, omdat ze het meesterbrein zou zijn achter verschillende terreuraanvallen. Ze zou bovendien de leider geweest zijn van de vrouwentak van het geheime Anwar al-Awlaki-bataljon. Daar was ze verantwoordelijk voor de training en opleiding van vrouwelijke ronselaars uit Europa.

Jones, een voormalige punk-artieste, werd geboren in Greenwich, een wijk ten zuidoosten van Londen, maar verhuisde later naar Kent. Nadat ze zich had bekeerd tot de Islam, reisde ze in 2013 samen met haar zoon JoJo naar Syrië om er zich bij haar man Junaid Hussain te voegen. Die kwam in 2015 om het leven na een Amerikaanse drone-aanval. Na de dood van Hussain begon de Britse pers naar de vrouw te verwijzen als ‘Witte Weduwe’.

Een samengestelde afbeelding met Jones als non, gebaseerd op de cover van de roman Divorcing Jack. Foto: rr

Inreisverbod

Zowel Hussain als Jones werden ervan beschuldigd extremisten te ronselen in het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor kreeg Jones een inreisverbod in haar thuisland, een bevriezing van haar middelen en een plaats op de ‘hitlist’ van het Amerikaanse leger, wat betekent dat Amerikaanse soldaten haar mochten bombarderen.

De vrouw gebruikte haar sociale media-accounts om vrouwen te rekruteren voor ISIS en gaf hen praktisch advies over hoe ze naar Syrië moesten reizen. Ze moedigde bovendien mensen aan om aanslagen te plegen in haar thuisland. Daarbij gaf ze aanwijzingen hoe zelf thuis hun bommen konden maken.

Haar zoon JoJo zou werd intussen gebrainwasht door ISIS en kreeg gevechtstraining, vuurwapens en radicale Islam. Hij veranderde zijn naam naar Hamza en moest voortaan Hussain, de vriend van Sally, zijn vader noemen. Of de jongeman bij de aanval is overleden, is vooralsnog niet duidelijk. “Maar ook al was hij misschien in staat tot wrede aanvallen, toch had hij geen target mogen zijn. We weten ook nog steeds niet zeker of hij tijdens de aanval bij zijn moeder was of niet”, klinkt het bij het voormalige hoofd van de antiterreurcel van het Britse ministerie van Defensie.