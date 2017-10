Lil’ Kleine geeft extra show in Antwerpen

De Nederlandse artiest Lil’ Kleine heeft aangekondigd een extra show in Antwerpen te geven op 30 april 2018. Tickets voor zijn eerste show, op 28 april volgend jaar, waren in minder dan een uur uitverkocht.

De 22-jarige rapper bracht onlangs een nieuw album uit, zonder artiest Ronnie Flex, met wie de rapper zijn bekendste hit ‘Drank en Drugs’ opnam.

De solotournee van Lil’ Kleine start dit najaar in Nederland. In eerste instantie zou de rapper alleen op 28 april 2018 in België optreden in de Antwerpse Lotto Arena. De kaarten voor die show waren echter binnen het uur uitverkocht, waardoor de rapper besloot een extra show te geven op 30 april.

De ticketverkoop start vandaag om 20u.