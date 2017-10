Topserie Matthias Schoenaerts en Robert De Niro in gedrang door seksschandaal Harvey Weinstein

Wordt de televisieserie van David O. Russell met Robert De Niro en onze landgenoot Matthias Schoenaerts geschrapt? Coproducent The Weinstein Company voelt de gevolgen van het aanrandingsschandaal rond oprichter Harvey Weinstein en dus is er onzekerheid ontstaan of de financiering wel rond geraakt.

The Weinstein Company zou naar verluidt de helft financieren van het drama waarin Schoenaerts zou acteren aan de zijde van Robert De Niro en Julianne Moore. Niet min, want het voorlopig titelloze project van regisseur David O. Russell is begroot op zo’n 160 miljoen dollar, ofte 135 miljoen euro.

Amazon, dat als nieuwe speler in het tv-landschap de reeks zou uitzenden op Amazon Prime, heeft al zo’n 40 miljoen dollar geïnvesteerd in de serie. Het bedrijf van Weinstein had voorlopig nog geen geld op tafel gelegd.

En de vraag is nu of dat geld er wel zal komen. Door het huidige seksschandaal rond Harvey Weinstein komt het project van de topserie namelijk mogelijk op losse schroeven te staan. Verschillende hoge bonzen van filmstudio Amazon hebben, in het licht van die com­motie rond Weinstein, openlijk hun bedenkingen geuit bij de betrokkenheid van diens firma. “We bekijken momenteel onze opties”, klinkt het bij Amazon.

Hoog prijskaartje

Een van de opties is het project terugtrekken van de Weinstein Company zonder daarbij de serie zelf te schaden. Maar bronnen zeggen ook dat er geopperd is geweest om de voorlopig nog titelloze serie helemaal te schrappen. Nieuwe geldschieters vinden voor het project wordt namelijk moeilijk. Het prijskaartje voor de serie lag zo hoog dat andere productiebedrijven naar verluidt zelfs niet wilden horen waar de reeks over zou gaan.

De Niro met Schoenaerts Foto: Instagram Matthias Schoenaerts

Anderzijds zijn er ook bronnen die benadrukken dat het project van Russell voor Roy Price, hoofd van Amazon Studios, topprioriteit blijft.

Foto op Instagram

Bedoeling is (was?) dat het een serie over de maffia zou worden van twee seizoenen met telkens 8 afleveringen. Eind augustus nog plaatse Schoenaerts een aantal foto’s op zijn Instagram-account met steracteur Robert De Niro, die ook in de serie zou spelen.

David O. Russell is de regisseur achter films als The Fighter, Silver Linings Playbooks, American Hustle en Joy.