Orkaan Ophelia op weg naar Europa

Brussel -

Tropische storm Ophelia is door het Amerikaanse nationaal orkaancentrum (NHC) opgewaardeerd tot een orkaan van categorie 1. Het gaat om de tiende orkaan voor het orkaanseizoen 2017 in het Atlantische Oceaan-gebied. Het NHC waarschuwt dat de orkaan, die de komende dagen nog zou kunnen aansterken, komend weekend langs en zelf over de Europese kusten kan razen.