Ikea gaat zonnepanelen verkopen in ons land

Brussel - Meubelreus Ikea gaat vanaf vandaag zonnepanelen verkopen in ons land. Eerst online en vanaf eind januari ook in de acht Belgische warenhuizen van de Zweedse keten. Dat zal goedkoper gebeuren dan de concurrentie, verzekert Ikea.

België is daarmee het vijfde land wereldwijd waar Ikea de zonnepanelen gaat verkopen, na het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland en Zwitserland. Ikea kiest er voor de panelen ook in België op de markt te brengen omdat ons land “hoge elektriciteitsprijzen kent, in combinatie met veel mensen die hun eigen woning bezitten”, zegt Catherine Bendayan, CEO van Ikea België.

Ikea ziet voldoende vraag in ons land en wil “met een betaalbaar aanbod” zonnepanelen voor iedereen toegankelijk maken. Ikea biedt twaalf zonnepanelen aan voor 4.370 euro (zonder btw). “Dat is 6 à 10 procent onder het marktgemiddelde”, stelt men bij de meubelketen. Het gaat om een basisaanbod. Daarnaast voorziet Ikea ook een duurder aanbod (4.900 euro) met krachtiger panelen en een aanbod van design-zonnepanelen die in het dak worden ingebouwd (5.670 euro).

Ikea doet dat niet alleen. Het gaat daarvoor samenwerken met de internationale speler Solarcentury. Ikea zal de panelen online en in de winkels aanbieden, maar Solarcentury zal instaan voor een huisbezoek, de uiteindelijke installatie en administratie. De van oorsprong Britse firma gaat daarvoor in zee met een netwerk van lokale installateurs.

Op hoeveel verkochte installaties Ikea mikt, wil het niet kwijt. “Het is een nieuwe markt voor ons. We doen dit niet alleen om zaken te doen. Het maakt deel uit van ons groene beleid. We wilen zonnepanelen betaalbaar en simpel voor iedereen maken”, aldus Bendayan. Ikea stelde het aanbod voor aan de eigen 4.000 Belgische medewerkers, en kreeg 500 geïnteresseerde kandidaten. “We verwachten veel interesse”, aldus nog de Ikea België-CEO.

Ikea wil wereldwijd de grootste speler worden in de verkoop van zonnepanelen.