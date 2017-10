De keuze voor Jinnih Beels is waarschijnlijk symbolisch: alles moet anders

De Bondgenootschapslijst van sp.a, Groen en onafhankelijke kandidaten krijgt steeds meer vorm, en als ze er komt, zal ze een links front vormen tegen het huidige Antwerpse bestuur van N-VA, Open Vld en CD&V. Door Jinnih Beels op de tweede plaats van de lijst te zetten, geven Wouter Van Besien en Tom Meeuws een meer dan duidelijk signaal. De Mechelse politiecommissaris verliet vorig jaar het Antwerpse korps omdat ze de aanpak van korpschef Serge Muyters en burgemeester Bart De Wever te repressief vond. Ze koos voor het inclusieve beleid van Bart Somers in Mechelen. Als ze zich nu opnieuw in Antwerpen engageert, is het zeker om op het vlak van veiligheid en politie een andere koers te varen. De keuze voor Jinnih Beels is waarschijnlijk symbolisch voor de rest van de lijst. Het motto wordt: ‘Alles moet anders’.

Uit de recente peiling van uw krant bleek dat een groot deel van de Antwerpenaren het met deze stelling eens zou kunnen zijn, maar dat het niet om een meerderheid gaat. De N-VA deed het in die peiling iets minder goed, maar de strijd is nog lang en Bart De Wever blijft met stip de grootste kandidaat-burgemeester. Maar de partij staat er wel alleen voor. Op zijn huidige coalitiepartners kan De Wever niet rekenen. Open Vld is te klein om veel gewicht in de schaal te werpen, en Kris Peeters zegt dan wel dat zijn CD&V in het midden van het bed wil liggen, maar hij schuift bij elke uitspraak die hij over Antwerpen doet meer op naar links.

De enige andere partij die op rechts nog overblijft, is het Vlaams Belang, maar dat is volop bezig om zichzelf opnieuw onmogelijk te maken als coalitiepartner. Het boek dat Filip Dewinter vandaag voorstelt, staat vol met de ranzige praat van het eerste uur, toen het Vlaams Belang nog Vlaams Blok was en stemmen won door ongenuanceerd de migranten en allochtonen de schuld te geven van alles wat verkeerd liep in deze samenleving. Nu is de islam de bron van alle kwaad. Het ziet er niet naar uit dat dit discours het Vlaams Belang aan veel stemmen zal helpen. Filip Dewinter hoopt daar zelfs niet op. Uit onze peiling blijkt trouwens dat N-VA geen kiezers verliest aan dit Vlaams Belang. Dat komt natuurlijk omdat de partij van De Wever zijn rechterflank goed bewaakt. Het stoere discours van De Wever en Francken moet potentiële Vlaams Belangkiezers bij de N-VA houden. En dat lijkt te lukken. Van het Vlaams Belang heeft de N-VA niet veel te vrezen.

Van het Bondgenootschap wel? Het is te vroeg om daar een uitspraak over te doen. Uit onze peiling blijkt wel dat N-VA stemmen verliest aan de centrumpartijen én aan Groen. Bart De Wever zal dus op de een of andere manier meer aandacht moeten besteden aan zijn kiezers in het centrum. Dat wordt een moeilijke evenwichtsoefening, maar voor een politicus van zijn kaliber is het zeker geen onmogelijke opdracht.