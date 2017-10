“We plannen hier nog wel wat jaren te blijven”

Antwerpen - Brusselaars Lennert Luypaert (35) en Antoine De Brabandere (28) hebben in Antwerpen hun tweede thuis gevonden. Twee jaar geleden stampten ze op de Rijnkaai Club Vaag uit de grond, een plek waar ze house- en technoliefhebbers vier keer per week samenbrengen. “Ondertussen zijn we een vaste waarde geworden, een verdienste waar we trots op zijn.”

“Nee, we wonen nog niet in Antwerpen”, lachen de twee. “Al denken we er wel degelijk over na om Brussel achter ons te laten en naar hier te verhuizen. We voelen ons hier thuis. Toen we twee jaar geleden ...