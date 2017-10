Bestuurder (20) laat het leven na klap tegen boom

Beerse -

Op Polendam, de weg die ­parallel loopt langs het kanaal Schoten-Dessel, is woensdagavond een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een auto die in de richting van brug 5 reed, is rond 20u om een onbekende reden naast de rijbaan beland. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken.