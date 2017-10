Aanval bussen Beerschot Wilrijk: nog drie hooligans aangehouden - één verdachte in 2006 betrokken bij gewelddadige overval

Mortsel - Er zijn woensdag nog drie hooligans aangehouden voor de rellen in Mortsel van augustus. Twee van hen zitten in de cel, een derde kreeg een enkelband. Ondertussen raakte bekend dat een van de hooligans eerder al voor zware feiten is veroordeeld.

De Begijnenstraat kleurt stilaan rood en wit. Sinds gisteren zitten nog twee Antwerp-hooligans in de cel voor hun betrokkenheid bij de aanval op supportersbussen van Beerschot Wilrijk in Mortsel in augustus. “Ze werden aangehouden op verdenking van bendevorming”, bevestigt parketwoordvoerder Ken Witpas. Een derde die aan de groep verdachten is toegevoegd, is naar huis met een enkelband.

Al tien verdachten

Supporters van Beerschot Wilrijk werden op het Gemeenteplein in Mortsel belaagd door Antwerp-hooligans. Foto: rr

In totaal komt het aantal verdachten zo op tien te staan. Een van hen is vrij onder voorwaarden, een andere kreeg dus een enkelband. De acht anderen zitten in de gevangenis. De aangehouden hooligans die vorige week al opgepakt werden, zouden de afgelopen dagen verklaringen hebben afgelegd die tot de nieuwe arrestaties hebben ­geleid.

Ondertussen raakte ook bekend dat een van de mannen die sinds vorige week opgesloten zit, ­Phayton C. (33), niet aan zijn proefstuk toe is. In 2007 kreeg hij een jaar cel voor het dealen van xtc in Dixies in Brasschaat. In Nederland werd hij tot zes jaar cel veroordeeld voor een gruwelijke overval eind mei 2006 in een woning in Delft. Daar hielden drie overvallers een jong koppel en een vriend gegijzeld. Phayton C. was een van de overvallers. Zijn kompanen werden, bij gebrek aan bewijs, nooit veroordeeld. Het was nochtans een van hen die met een snoeischaar de pink van een van de slachtoffers afknipte. “Een waarschuwing”, luidde het.

Bloed Bodem Eer en Trouw

Het Nederlandse onderzoek leidde naar België, meer bepaald naar de extreemrechtse groepering Bloed Bodem Eer en Trouw (BBET). Er werden verscheidene verdachten opgepakt, maar enkel Phayton C. bekende dat hij bij de overval aanwezig was. Achteraf bleek dat de overvallers zich hadden laten misbruiken door een jaloers ex-vriendje van het slachtoffer en dat die laatste helemaal niet de gehaaide anabolenverkoper was voor wie ze hem hielden. Hij werkte als pizzakoerier.